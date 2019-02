Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Am Donnerstag zwischen 08.00 h und 13.10 h ist ein silberner VW Polo auf dem Parkplatz des Berufskollegs an der Straße "Im Kuniberg" bei einer Unfallflucht beschädigt worden. Der Wagen hat einen geschätzten Schaden von 1200 Euro. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell