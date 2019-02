Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Abgelenkt Kurve übersehen - zwei Schwerverletzte bei Unfall

Recklinghausen (ots)

"Im Fuhlenbrock" ist in der Nacht auf Montag, gegen 1.45 Uhr, ein 19-jähriger Autofahrer verunglückt. Der junge Mann aus Bottrop gab an, zur Unfallzeit an seinem CD-Wechsler hantiert zu haben. Deshalb habe er die Linkskurve nicht bemerkt und sei geradeaus gegen ein Brückengeländer gefahren. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, allerdings wurden zwei Frauen (24 und 29 Jahre alt, beide aus Bottrop), die mit in dem Auto saßen, schwer verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand etwa 7.000 Euro Sachschaden.

