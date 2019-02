Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Brände im Ortsteil König-Ludwig

Samstag, gegen 22 Uhr, brannten im Bereich König-Ludwig mehrere Mülltonnen. Gegen 22.20 Uhr brannte dann auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens am Hestermannweg ein unfallbeschädigter LKW. Dabei entstand ein Brandschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. In diesem Zusammenhang trafen Polizeibeamte bei der Fahndung auf sechs junge Männer im Alter von 16 bis 20 Jahren. Alle wurden mit zur Wache genommen. Da sich ein Tatverdacht nicht erhärten ließ, wurden alle nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen bzw. ihren Eltern übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise erbittet das Fachkommissariat unter Tel. 0800/2361 111.

