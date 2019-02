Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Unbekannte bestehlen bulgarischen Autohändler auf der Polderstraße

Recklinghausen (ots)

Samstag, gegen 14.40 Uhr, sprachen unbekannte Täter auf der Polderstraße einen 44-jährigen Autohändler aus Bulgarien aus ihrem Auto heraus an. Die Täter gaben vor, Polizeibeamte zu sein und wollten den Bulgaren überprüfen. Dazu forderten sie ihn auf, ihnen seinen Ausweis zu zeigen. Als der 44-Jährige an das Auto der Täter herantrat, ergriff ihn der Beifahrer durch das geöffnete Fenster und entriss ihm Bargeld aus der Bauchtasche. Mit dem Geld flüchteten die Täter. Bei dem Auto der Täter handelte es sich um einen älteren blauen Citroen C5 mit französischem Kennzeichen. Nach Angaben des 44-jährigen Geschädigten war der Beifahrer etwa 37 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte schwarze, glatte mittellange Haare und einen Vollbart. Er hatten an der Jacke eine USA-Flagge als Sticker. Er sprach in schlechtem arabisch. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

