POL-KS: Kassel: Folgemeldung zur Festnahme nach Verfolgungsfahrt: 31-Jähriger in Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Folgemeldung zur Festnahme nach Verfolgungsfahrt: 31-Jähriger in Untersuchungshaft

(Bitte beachten Sie auch die am 14.07.2020, um 19:50 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 veröffentlichte Pressemitteilung):

Kassel:

Nachdem ein 31-jähriger Mann am gestrigen Dienstagnachmittag in Kassel mit seinem Daimler Benz vorsätzlich auf Polizeibeamte zugefahren sein soll und bei der anschließenden Fahndung festgenommen werden konnte, wurde er am heutigen Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einem Haftrichter vorgeführt. Nach der Vorführung befindet sich der Tatverdächtige aus Göttingen nun in Untersuchungshaft. Er ist des versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verdächtig.

Gegen 14:40 Uhr war bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen ein Notruf eingegangen, in dem berichtet wurde, dass ein Daimler Benz durch seine aggressive Fahrweise aufgefallen war. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Streife des Polizeireviers Mitte das Auto wenige Minuten später im Bereich Gießbergstraße/ Mauerstraße. Als die Polizeibeamten den Pkw kontrollieren wollten, soll der Fahrer des Wagens zunächst angehalten haben, sodann aber völlig unvermittelt auf die Polizisten losgefahren sein. Die Beamtin habe nur durch einen Sprung zur Seite verhindern können, dass sie von dem Auto überfahren wurde. Der Spiegel des flüchtenden Autos soll ihren Kollegen am Arm getroffen haben, wodurch er leichte Verletzungen erlitt.

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen entdeckte eine Streife den Daimler Benz gegen 16:30 Uhr in der Kasseler Nordstadt. Der Fahrer soll zunächst mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet sein. Indes konnte der Tatverdächtige jedoch kurze Zeit später durch die Streife in der Dresdener Straße festgenommen werden. Da ein Atemalkoholtest bei dem 31-jährigen Tatverdächtigen einen Wert von 2 Promille ergab, musste er sich einer Blutprobe unterziehen und ist daher überdies der Trunkenheit im Straßenverkehr verdächtig. Die Ermittlungen dauern an.

