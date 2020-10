Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch auf Grünabfallsammelplatz

Bramsche (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmittag brachen Unbekannte auf dem Gelände des öffentlichen Grünabfallsammelplatzes am Lutterdamm einen Bürocontainer auf. Entwendet wurden ein Mobiltelefon und ein Kassensystem. Der Einstieg in den Container erfolgte über ein aufgebrochenes Fenster. Sachschaden und Diebesgut beziffern sich auf zusammen etwa 6.000 Euro. Wer Hinweise zu der Tat, zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

