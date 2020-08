Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Segelkutter in der Wismarbucht gekentert - 11 Personen gerettet

Bild-Infos

Download

Waldeck (ots)

Am 05.08.2020, gegen 14:30 Uhr, kenterte in der Wismarbucht bei Tonne 33 ein K 10 Segelkutter. Die Unfallstelle befindet sich ca. 1 km gegenüber der Insel Walfisch. Bei der Kenterung fielen die 11 Besatzungsmitglieder ins Wasser. Durch mehrere Sportboote, das Küstenstreifenboot "Hoben" der Wasserschutzpolizei Wismar sowie durch das Zollboot "Wustrow" konnten die Personen schnell unverletzt geborgen werden. Auf dem Boot der Wasserschutzpolizei konnten neun Personen sicher in den Hafen Wismar gebracht werden. Die beiden anderen Personen verblieben auf einer Segelyacht, die vor Ort Unterstützung leistete. Die Personen hatten den Kutter gechartert, sind gemeinsame Bekannte aus dem gesamten Bundesgebiet und zum Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Alle Personen sind wohlauf. Das eingesetzte Seenotrettungsboot "Wolfgang Wiese" der DGzRS und das Zollboot "Wustrow" schleppten den Kutter zu seinem Liegeplatz in Wismar. Eine Unfallursache steht zurzeit noch nicht fest. Eine Atemalkoholmessung beim Schiffsführer verlief negativ. Die Ermittlungen zum Kentern dauern an.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle Robert Stahlberg

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/

Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell