POL-OS: Osnabrück - Seitenscheibe an Pkw eingeschlagen

OsnabrückOsnabrück (ots)

Auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers an der Bremer Straße, zwischen dem Gartlager Weg und dem Ickerweg, machten sich Unbekannte an einem Kleinstwagen zu schaffen. Der oder die Täter schlugen in der Zeit von Montag, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 11 Uhr, die Seitenscheibe eines grauen VW Up ein und stahlen aus dem Fahrzeuginneren ein Navigationsgerät und Fahrzeugzubehör. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2215 oder 327-3240.

