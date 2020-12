Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Bäckerei

Landau, Zweibrücker Straße - 19.12.2020Landau, Zweibrücker Straße - 19.12.2020 (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Zweibrücker Straße in Landau ein. Die Täter verschafften sich, durch Einschlagen eines Fensters, über einen rückwärtigen Eingang gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Aus der Bäckerei wurde ein Tresor entwendet.

Insbesondere Anwohner, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden.

