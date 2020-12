Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 27-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Billigheim-Ingenheim - L544, 18.12.2020Billigheim-Ingenheim - L544, 18.12.2020 (ots)

Am Freitagabend, gegen 18:45 Uhr, kam es auf der L544 zwischen Mühlhofen und Barbelroth zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die 27-jährige Fahrerin eines Klein-PKW verlor im Kurvenbereich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam infolgedessen von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sie sich mehrfach. Die aus dem Kreis Südliche Weinstraße stammende Fahrerin befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine in ihrem Fahrzeug. Sie musste aufgrund schwerer, derzeit nicht lebensbedrohlicher, Verletzungen vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem PKW entstand Totalschaden.

