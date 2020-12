Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nicht abgeschlossene Fahrzeuge durchsucht

Herxheim bei Landau, 17.12-18.12.2020Herxheim bei Landau, 17.12-18.12.2020 (ots)

In den letzten beiden Tagen durchsuchte ein bislang unbekannter Täter in Herxheim in der Peter-Betz-Straße zwei Fahrzeuge nach Diebesgut. In beiden Fällen nutzte der unbekannte Täter die Gelegenheit, dass die Fahrzeuge nicht verschlossen waren. Die erste polizeilich bekannte Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hierbei entwendete der Täter lediglich Kleingeld aus dem PKW. In einem weiteren Fall am Freitagmorgen blieb der Täter ohne Beute.

Zeugen, die im Ortsbereich Herxheim in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei Fahrzeuge beim Verlassen ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertsachen in den Fahrzeugen zu hinterlassen. Bieten sie den Dieben keine Gelegenheit.

