Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kontrolle "Licht und Sicht"

GermersheimGermersheim (ots)

Am Freitag Nachmittag zwischen 15:45h und 16:15h wurden in Germersheim in der Rheinbrückenstraße aufgrund der eingeschränkten Sicht durch Nebel Verkehrskontrollen durchgeführt. Sieben Fahrzeuge wurde wegen defektem Abblendlicht beanstandet. Bei einem weiteren PKW wurde mangelhafte Bereifung festgestellt. Außerdem war ein Fahrer nicht angegurtet.

