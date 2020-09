Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Kelberg (ots)

Der 45-jährige Fahrer eines Pkw Ford Focus, aus dem Kreis Lippe, befuhr mit seinem Pkw am Sa., 26.09.2020, gegen 15:30 Uhr, in Kelberg die Bonner Straße und wollte an der Einmündung zur B257 nach links auf die bevorrechtigte B257 in Richtung Zermüllen einbiegen. Beim links Einbiegen auf die B257 bemerkte der Ford-Fahrer den von links auf der B257 kommenden 48-jährigen Fahrer eines VW Golf, aus der Verbandsgemeinde Kelberg, zu spät und stoppte seinen Pkw im Einmündungsbereich. Um einen Zusammenstoß mit dem nun stehenden Ford Focus zu vermeiden, wich der VW-Golf-Fahrer nach rechts aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Hierbei wurde der Golf-Fahrer leicht verletzt und am Pkw sowie an der Schutzplanke entstand hoher Sachschaden. Der Fahrer des Ford Focus blieb unverletzt, da es zu keinem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen war.

