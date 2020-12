POL-PDLD: Edenkoben - Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie eine der Hauptunfallursachen

Polizeidirektion Landau

Edenkoben - Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie eine der Hauptunfallursachen

Edenkoben

Aus diesem Grund wurden gestern (17.12.2020, 12 Uhr bis 13 Uhr) auf dem Autobahnzubringer B 271 eine Messung durchgeführt, wo 15 Autofahrer die 80 km/h-Beschränkung nicht einhielten. Zwei Autofahrer waren mit 107 km/h bzw. 115 km/h so schnell, dass sie einen Bußgeldbescheid erhalten werden. Auch in der Hauptstraße in Kirrweiler mussten drei Autofahrer verwarnt werden, weil sie sich nicht an die 50 km/h-Beschränkung hielten. Der Schnellste war mit 64 km/h unterwegs. Zwischen 20 Uhr und 21 Uhr wurde die 30er Zone in der Staatsstraße in Edesheim überwacht. 10 Autofahrer waren zu schnell unterwegs, wobei einer mit 59 km/h gemessen wurde und mit einem Bußgeldbescheid rechnen muss. Eine überhöhte Geschwindigkeit gehört zu den häufigsten Gründen, warum es zu einem Unfall kommt.

