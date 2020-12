Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Geflüchteter Motocrossfahrer ermittelt

Aufgrund umfangreichen polizeilichen Ermittlungen konnte der geflüchtete Motocrossfahrer ermittelt werden, der sich am 05.12.2020 einer Polizeikontrolle durch Flucht entziehen konnte. Der 18-Jährige Motocrossfahrer sollte an dem Tag gegen 13.30 Uhr im Bereich eines Lebensmitteldiscounters kontrolliert werden, weil an seinem Kraftrad kein Kennzeichen angebracht war. Dabei ergriff er beim Anblick des Streifenwagens sofort die Flucht in Richtung Ortskern Maikammer und fuhr trotz entsprechender Haltesignale und eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn in Richtung Neustadt-Diedesfeld davon. (wir berichteten am 05.12.2020, 19.42 Uhr "Zeugenaufruf! Motocrossfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei" im Presseportal). Ein von der Staatsanwaltschaft Landau beantragter Durchsuchungsbeschluss führte zum Auffinden umfangreicher Beweismittel. Die Motocrossmaschine konnte zu Hause nicht mehr aufgefunden werden. Er muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Widerstand, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuer- und Pflichtversicherungsgesetz in einem Strafverfahren verantworten. Die für ihn zuständige Führerscheinstelle wird in Kenntnis gesetzt, die die charakterliche Eignung für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr prüft.

