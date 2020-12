Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Streit eskaliert

LandauLandau (ots)

Zu einem Polizeieinsatz führte die Auseinandersetzung zweier Männer am Mittwochnachmittag gegen 16.10 Uhr in Landau. Zunächst waren ein 24-Jähriger und ein 43-Jähriger in der Wohnung des 43-jährigen Mannes in Streit geraten. Hierbei kam es zu gegenseitigen Körperverletzungen und durch den 24-Jährigen wurde Pfefferspray in der Wohnung versprüht. Der 24- Jährige verließ nach der Auseinandersetzung die Wohnung. Weil er anschließend in einer sozialen Einrichtung in der Weißenburgerstraße randalierte und sich mit Messern bewaffnete wurde die Polizei verständigt. Durch die Beamten konnte der Mann in der Bismarckstraße gesichtet und nach kurzer Flucht und unter Androhung des Tasers widerstandslos festgenommen werden. Durch die Androhung des Tasers konnte ein Angriff des Mannes verhindert werden und die Festnahme widerstandslos erfolgen. Der 24- Jährige wurde im Anschluss in eine psychiatrische Fachklinik verbracht. Hierbei versuchte er noch vor der Verbringung erneut zu flüchten, griff drei kommunale Vollzugsbeamte der Stadtverwaltung Landau an, die den Transport in die Klinik begleiteten und beleidigte und bedrohte diese. Durch den Angriff wurde ein kommunaler Vollzugsbeamter der Stadtverwaltung Landau leicht verletzt. Auf den 24-Jährigen kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell