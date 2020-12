Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/Landau-Nord - 29-jähriger Autofahrerin geht es nicht schnell genug

Bild-Infos

Download

A65/Landau-NordA65/Landau-Nord (ots)

Polizeiliche Ermittlungen werden gegen eine 29 Jahre alte Autofahrerin aus dem Raum Neustadt geführt, weil sie am vergangenen Montag (14.12.2020, 8 Uhr) einem 45-Jahre alten überholenden PKW-Fahrer in der 100er Zone den "Scheibenwischer" zeigte. Sie fuhr dem Mann so dicht auf, dass dieser die Fahrzeugfront ihres Fahrzeugs kaum mehr erkennen konnte. Die Frau muss sich in einem Strafverfahren wegen Beleidigung und Nötigung verantworten. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt, die die charakterliche Eignung für die Teilnahme im öffentlichen Straßenverkehr prüft.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell