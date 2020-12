Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - alkoholisiert am Steuer

LandauLandau (ots)

1,24 Promille ergab der Atemalkoholtest eines 44-jährigen Autofahrers am Mittwochnachmittag in Landau. Der 44-Jährige war in der Cornichonstraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen worden, als die Beamten im Rahmen der Kontrolle Alkoholgeruch bei dem Fahrer feststellten. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu, sein Fahrzeug musste er stehen lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



