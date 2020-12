Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS Insheim - In Absicherungsfahrzeug gerauscht

A65/InsheimA65/Insheim (ots)

Vermutlich wegen Unaufmerksamkeit fuhr am heutigen Morgen (17.12.2020, 09.36 Uhr) auf der A65, Höhe der AS Insheim (Fahrtrichtung Karlsruhe), ein 67 Jahre alter LKW-Fahrer in einen Absicherungsanhänger. Die Absicherung stand wegen Straßenbauarbeiten auf dem rechten Fahrstreifen. Durch die Kollision wurde sowohl der Anhänger als auch der LKW beschädigt. Der 67-Jährige kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

