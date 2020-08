Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wem gehört dieses Fahrrad?

Lippe (ots)

Am Dienstag, 4. August 2020, sind zur Nachtzeit drei Jugendliche in der Siegfriedstraße von der Polizei angehalten worden. Als sie kontrolliert werden sollten, ergriffen sie umgehend die Flucht und ließen ein weinrotes Damen- bzw. Mädchenfahrrad der Marke Lastrada zurück. Ein Foto des Fahrrades liegt dieser Pressemitteilung bei. Möglicherweise wurde dieses Fahrrad zuvor im Stadtgebiet Detmold entwendet. Jetzt sucht die Polizei Lippe die Eigentümerin oder den Eigentümer dieses Rades. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 6 in Lemgo unter der Rufnummer 05261 9330 entgegen.

