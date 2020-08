Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Ford Mondeo gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen in der Nacht von Montag auf Dienstag einen auf einem Grundstück in der Grabenstraße geparkten grauen Ford Mondeo Kombi. An dem Fahrzeug waren zuletzt Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Bielefeld angebracht. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell