Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Aktuell keine Hinweise auf vorsätzliche Brandlegung

Kaiserslautern (ots)

Nach dem Brand eines Wohn- und Geschäftshauses am Mittwochnachmittag in der Richard-Wagner-Straße (wir berichteten: https://s.rlp.de/mVVs9) hat die Polizei aktuell keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Ein Gutachter untersuchte am Donnerstag den Brandort. Nach dessen vorläufigem Ergebnis dürfte das Feuer aufgrund eines technischen Defekts entstanden sein. Das Haus ist aktuell nicht bewohnbar. Der Schaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. |erf

