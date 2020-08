Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Herdorf, Verkehrsunfall mit Flucht

Herdorf (ots)

Vermutlich gegen 06:00 Uhr morgens am Freitag, 21.08.2020, verursachte ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer einen Verkehrsunfall im Feldweg in Herdorf und beschädigte hierbei einen Gartenzaun. Ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 200 Euro zu kümmern setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zurück blieb jedoch ein Fahrzeugteil des Unfallfahrzeuges, bei welchem es sich um eine Radlaufinnenverkleidung handeln dürfte. Zeugen des Unfalls oder Personen die Hinweise zum unfallverursachenden PKW geben können werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Betzdorf zu wenden.

