POL-PDNR: Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Am frühen Morgen des 23.08.2020 wurde in Oberhonnefeld ein 18-jähriger Fahranfänger durch eine Streifenbesatzung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor war der PKW-Führer beim Erblicken des Streifenwagens schnell auf einen Parkplatz abgebogen. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Betroffenen festgestellt werden. Ein in der Folge durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die leichte Alkoholisierung des Fahrzeugführers. Den Betroffenen erwartet ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die für Ihn geltende 0,0 Promille-Grenze.

