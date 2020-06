Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Kind gefährlich auf Fahrrad unterwegs

Am Donnerstag stieß eine 11-Jährige in Laichingen mit einem Auto zusammen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt fuhr die 11-Jährige kurz nach 11 Uhr in der Hirschstraße in Richtung Widmannstraße. Auf der abschüssigen Strecke fuhr sie nahezu in der Mitte der Straße. Dabei stieß sie fast mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Im weiteren Verlauf fuhr sie nahezu ungebremst in den Kreuzungsbereich zur Wilhelmstraße ein. Vor ihr fuhr 70-Jähriger der gerade nach links in die Wilhelmstraße abbog. Das Kind konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem Mercedes hinten in die Seite. Die 11-Jährige stürzte und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Einen Radhelm trug das Kind nicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Fahrradhelme können Verletzungen vermeiden. Schützen Sie Ihren Kopf und tragen einen Helm. Auch in diesem Fall hätten Verletzungen vermieden werden können.

