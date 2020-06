Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter soll Passant in Parkanlage aus heiterem Himmel mit Messer verletzt haben: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei suchen Zeugen eines Vorfalls, der sich am gestrigen Donnerstag, dem 11. Juni 2020, gegen 14:45 Uhr, in einer Parkanlage in der Bunsenstraße in Kassel ereignet haben soll. Wie ein 70-Jähriger aus Kassel am selben Tag bei der Polizei anzeigte, habe ihn ein unbekannter Täter aus heiterem Himmel mit einem Messer in sein Bein gestochen, so dass die Wunde sofort heftig blutete.

Der 70-Jährige befand sich zur Tatzeit in dem Park in der Bunsenstraße auf einer Bank sitzend, als der unbekannte Mann mit einem nicht näher beschreibbaren Messer angriff. Durch den Stich in den Oberschenkel erlitt der Senior eine mehrere Zentimeter tiefe Verletzung, sodass weiter Passanten, die hinzukamen, den Rettungsdienst alarmierten. Die Wunde des Opfers konnte anschließend im Klinikum Kassel weiter behandelt werden.

Es soll sich bei dem Täter um einen ca. 20 bis 30 Jahre alten, ca. 185 cm großen Mann mit schlanker Statur gehandelt haben. Er soll eine dunkle Jogginghose getragen haben. Der unbekannte Täter sei anschließend in Richtung Helmholzstraße geflüchtet. Die Hintergründe zur Tat sind derzeit noch unklar.

Zeugen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben und Hinweise auf den bislang unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich für die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

