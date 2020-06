Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Raubüberfall auf Tankstelle: Mann in rotem Jogginganzug auf Tretroller als wichtiger Zeuge gesucht

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 04:07 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4620453 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Raubüberfall.)

Kassel-Niederzwehren: Zu dem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle, der sich in der Nacht zum Donnerstag in der Frankfurter Straße in Kassel ereignete, suchen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo nun einen wichtigen Zeugen. Wie sich bei den bisherigen Ermittlungen herausstellte, hatte ein Mann unmittelbar vor der Tat etwas in der Tankstelle gekauft und war den Tätern beim Verlassen offenbar entgegengekommen. Der Kunde, der einen roten Jogginganzug getragen hat, war auf einem Tretroller, möglicherweise auch ein E-Scooter, unterwegs und von der Tankstelle in Richtung Knorrstraße weggefahren. Genau aus dieser Richtung hatten sich die beiden Täter der Tankstelle angenähert und dürften dem Mann dabei begegnet sein. Dieser Kunde, der weitere Angaben zu den beiden Räubern machen könnte, oder andere Zeugen, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Der Raubüberfall auf die Tankstelle in der Frankfurter Straße unweit der Knorrstraße hatte sich gegen 2:00 Uhr in der Nacht zum Donnerstag ereignet. Unter Vorhalt einer Schusswaffe erzwangen die beiden Täter von einer Mitarbeiterin die Herausgabe der Einnahmen aus der Kasse und flüchteten anschließend in Richtung eines Einkaufszentrums.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1.) Männlich, grauer Kapuzenpullover, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe mit weißen Applikationen

2.) Männlich, schwarze Jacke, blaue Baseballkappe, schwarze Jogginghose mit weißen Applikationen auf dem Oberschenkel, schwarze Schuhe

Beide Täter waren bei der Tatausführung mit einer Mund-Nasen-Bedeckung maskiert.

