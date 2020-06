Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht: Unbekannter Fahrer fährt beim Rangieren an schwarzen Pkw-Van; Polizei erbittet Hinweise

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch das dieser Pressemitteilung beigefügte Foto bei der Unfallaufnahme)

Kassel-Mitte:

Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am vergangenen Freitag im Laufe des Tages in der Kasseler Friedrich-Ebert-Straße ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichteten, parkte der 44-jährige Besitzer seinen schwarzen Van auf einem öffentlichen Parkplatz in der Friedrich-Ebert-Straße/ Ecke Ständeplatz in der Zeit von 08:00 und 16:00 Uhr. Der Parkplatz befindet sich in unmittelbarer Nähe der dortigen Bank. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass ein blaues Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken den Van auf einer Gesamtlänge von nahezu anderthalb Meter beschädigte. An beiden linken Türen des geschädigten Van sicherten die aufnehmenden Beamten blaue Fremdlackanhaftungen. Dabei entstand an dem Van des Geschädigten ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs verließ offenbar die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden an dem geparkten Van zu kümmern. Die zuständigen Ermittler erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung Hinweise auf den Verursacher zu erhalten.

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Besitzer eines blauen, vermutlich PKW, geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Frank Siebert

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0561 - 910 1008





Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell