POL-UL: (BC) Eberhardzell - Radfahrer prallt gegen Pkw

Am Donnerstag trug ein 34-Jähriger bei einem Unfall in Eberhardzell schwere Verletzungen davon.

Gegen 18.45 Uhr war ein Radfahrer in der Fischbacher Straße unterwegs. Eine Autofahrerin wollte den Mann überholen. Als der 34-Jährige nach links in Richtung Tennisanlage abbog prallte der Pkw der 56-Jährigen gegen das Zweirad. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Radfahrer weder ein Handzeichen gegeben noch nach hinten geschaut haben. Der Radfahrer trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Ein Krankenwagen brachte ihn in eine Klinik. Die Lenkerin des Seat trug leichte Blessuren davon. Den Gesamtsachschaden an dem Rennrad und dem Seat schätzt die Polizei auf ungefähr 8.000 Euro. Die Spezialisten der Laupheimer Verkehrspolizei (07392/96300) erforschen nun den genauen Unfallhergang. Einen Fahrradhelm hatte der Mann getragen.

