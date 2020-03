Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Fahrzeugbrand auf der BAB 48, Bendorfer Brücke

Polizeiautobahnstation Montabaur, BAB 48 Bendorfer Brücke (ots)

Am Dienstagvormittag gegen 11:14 Uhr wurde der Polizeiautobahnstation Montabaur ein Fahrzeugbrand auf der BAB 48, Höhe Bendorfer Brücke gemeldet. Bei Eintreffen der entsandten Polizeikräfte und im Nachgang der Feuerwehr, konnte ein auf der Richtungsfahrbahn Trier, im Baustellenbereich der Fahrspur "B", Kilometrierung 17,800 Gemarkung Koblenz, brennender Pkw festgestellt werden. Die beiden 26 und 28 Jahre alten Insassen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Fahrzeug gerettet. Das in Folge in Vollbrand stehende Fahrzeug konnte durch die Feuerwehr Bendorf gelöscht werden.

Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen wurde die Fahrbahn im Nachgang umfangreich gereinigt. Des Weiteren wurde der Fahrbahnbelag durch die Hitze beschädigt, sodass vor der Freigabe des Fahrstreifens eine Überprüfung durchgeführt werden musste.

Zeitweise wurden alle Fahrstreifen in beide Fahrtrichtungen wegen der Löscharbeiten voll gesperrt. Es bildete sich in beide Richtungen Rückstau.

Brand ursächlich dürfte ein technischer Defekt im Motorraum des Pkws gewesen sein.

*Hinweis: Da von Seiten der Polizei keine Pressevertreter vor Ort erkannt wurden und bei fernmündlichen Anfragen der Presse explizit nach Lichtbildern gefragt wurde, werden in diesem Fall Lichtbilder zur Verfügung gestellt.

