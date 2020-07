POL-DN: Versuchter Geldautomatensprengung

Polizei Düren

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Mittwoch den Geldautomaten einer Bank an der Landstraße in Titz aufzubrechen.

Am Mittwochmorgen, gegen 09:00 Uhr, bemerkten Mitarbeiter des Geldinstituts, dass der Geldautomat nicht ordnungsgemäß funktionierte. Ein Blick in die Bilder der Überwachungskamera zeigte, dass gegen 02:40 Uhr zwei Personen den Vorraum der Bank betraten und an dem Automaten hantierten. Ein Aufbruch des Geräts gelang jedoch nicht. Die Personen entfernten sich ohne Beute. Ob draußen in einem Fahrzeug noch weitere Personen warteten, ist unklar. Da zunächst nicht feststand, auf welche Art der Automat geöffnet werden sollte, wurde die Filiale vorsichtshalber geräumt. Anschließend wurde ein umfangreiche Spurensuche und -sicherung vorgenommen.

Zeugen, die rund um die Filiale an der Landstraße oder zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

