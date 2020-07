Polizei Düren

POL-DN: Unbekannter behindert Löscharbeiten der Feuerwehr

Merzenich (ots)

Am letzten Freitag gegen 19:00 Uhr brannte in Neu-Morschenich in der Oberen Straße der Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Feuerwehr und Polizei waren vor Ort im Einsatz, die Lokalpresse berichtete bereits am Samstag. Alle Bewohner konnten ins Freie flüchten und blieben unverletzt. Das Haus wurde durch den Brand, der durch einen technischen Defekt verursacht wurde, und die Löscharbeiten vorerst unbewohnbar, es entstand ein Schaden in sechsstelliger Höhe. Während des Einsatzes, gegen 19:15 Uhr, behinderte ein Passant die Löscharbeiten der Feuerwehr, indem er die Wasserzufuhr vom Hydranten unterbrach. Danach entfernte der Mann sich mit einem e-Scooter mit Sitz in Richtung B 264. Zwar konnte weiterhin Wasser aus dem Tank des Feuerwehreinsatzwagens bezogen werden, diese hätte jedoch nicht gereicht, um den Brand zu löschen. Glücklicherweise bemerkte einer der Feuerwehrmänner diesen Vorfall und stellte die dauerhafte Wasserversorgung wieder her.

Der Unbekannte konnte wie folgt von den Einsatzkräften beschrieben werden:

- männlich - circa 35-40 Jahre alt - 180-185 cm groß - schlank - helle Hautfarbe, dunkle, kurze Haare - bekleidet mit einer dunklen Hose und einer blauen Jacke

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise auf den Mann, der sich gegen 19:15 Uhr in der Oberen Straße in Neu-Morschenich aufgehalten hat, geben können, sich unter 02421 949-6425 mit der Polizei Düren in Verbindung zu setzen.

