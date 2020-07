POL-DN: Vandalen beschädigen Bushaltestellen

Polizei Düren

Kreuzau (ots)

Zwischen Sonntagmittag und Montagmorgen beschädigten unbekannte Täter zwei Bushaltestellen in Stockheim und Kreuzau.

Zeugen meldeten der Polizei die beiden beschädigten Windfänge an den Bushaltestellen. Unbekannte zerstörten zwischen Sonntag 13:00 Uhr und Montag, 09:00 Uhr in Kreuzau-Stockheim eine Glasscheibe des Bushäuschens an der Andreasstraße. Im gleichen Zeitraum wurde auch eine Bushaltestelle am Bahnhof in Kreuzau zur Zielscheibe. Auch dort zerschlugen Vandalen eine Fensterscheibe.

Zeugen können ihre Hinweise unter 02421 949-6425 der Polizei melden.

