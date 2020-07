Polizei Düren

POL-DN: Feuer an einer Schule in Niederzier

Niederzier (ots)

Am Sonntagmorgen brannte es an einem Gebäudeteil einer Schule "Am Weiherhof". Die Polizei vermutet Brandstiftung und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 06:40 Uhr bemerkte ein Passant auf der Niederzierer Straße Rauchentwicklung an einem rückwärtigen Gebäudeteil der Gesamtschule. Bei Eintreffen der Polizei rußte und qualmte es aus einer Holzfassade. Die Feuerwehr verschaffte sich sofort Zugang zum Schulgelände und löschte das Feuer. Um mögliche Glutnester ausfindig zu machen, entfernten die Rettungskräfte einen Teil der Fassade. Nach ersten Ermittlungen vermutet die Polizei Brandstiftung als Brandursache. Hinweise auf einen möglichen Täter liegen zurzeit noch nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, Ihre Hinweise unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei Düren zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell