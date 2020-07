Polizei Düren

POL-DN: Brandstiftung in Kreuzau-Drove

Kreuzau

In der Nacht zu Sonntag brannte in Drove in einem Garten ein Haufen Grünschnitt. Das Feuer griff auf einen Holzunterstand und eine Garage über. Zu Schaden kam niemand. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

Gegen 03:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand nach Kreuzau-Drove gerufen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Einsatzkräfte in die Wehrstraße gerufen, da er - durch Rauchgeruch wachgeworden - einen Brand im Nachbargarten entdeckte. Es brannte ein Haufen Grünschnitt. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Flammen bereits auf einen Holzunterstand und eine Garage übergegriffen. Trotzdem konnten die Feuerwehrleute die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben Brandstiftung als Ursache. Ein Zeuge berichtete den eingesetzten Polizeibeamten, er habe zur Tatzeit im Bereich der Drovestraße / Wewordenstraße eine dunkel gekleidete Person gesehen. Die Person war circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und ging auf der linken Gehwegseite. Ob die Person in Zusammenhang mit dem Brand steht, ist derzeit unklar.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dieser Person oder zum Brandgeschehen machen können, sich unter der 02421 949-8123 mit dem sachbearbeitenden Beamten in Verbindung zu setzen.

