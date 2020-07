Polizei Düren

POL-DN: Tankstellen werden Ziel von Einbrechern

Düren (ots)

Düren - In der Nacht zu Dienstag versuchten jeweils unbekannte Täter, sich Zugang zu Tankstellen zu verschaffen.

Gegen 03:10 Uhr versuchten die Täter mit Hilfe eines Gullydeckels die Scheibe zum Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Bahnstraße einzuwerfen. Festgehalten von einer Überwachungskamera, zwängten sie sich durch die beschädigte Scheibe in den Verkaufsraum. Dort löste die Nebelanlage aus und vertrieb die Täter, die nach ersten Feststellungen ohne Beute flüchteten.

Gegen 03:45 Uhr wurde eine Tankstelle in Mariaweiler in der Straße "An Gut Nazareth" Ziel von Einbrechern. Hier nahmen die Unbekannten den Deckel eines Hydrantenanschlusses zur Hilfe, um die Scheibe zum Verkaufsraum zu überwinden. Zwar schafften es die Täter, die Scheibe zu beschädigen, sie konnten aber nicht in den Verkaufsraum eindringen.

Hinweise auf die Tathergänge oder mögliche Täter nimmt die Leitstelle der Polizei unter 02421 949-6425 entgegen.

