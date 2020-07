Polizei Düren

POL-DN: Wohnungseinbrüche in Düren

Düren (ots)

Düren - Im Zeitraum von Sonntag- bis Montagnachmittag kam es in Düren zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruchsdelikt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagnachmittag verließ der Bewohner einer Etagenwohnung in einem Hochhaus am Miesheimer Weg sein Heim. Als er am Montagnachmittag gegen 14:50 Uhr zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte sich Zutritt zu seiner Wohnung verschafft hatten. Vermutlich gelangten die Täter durch die unverschlossene Haustür in das elfstöckige Gebäude. In der zehnten Etage gelangten sie durch Aufhebeln der Wohnungstür in die Wohnräume. Sie beschädigten zudem die Tür zum Wohnzimmer, die nach Angaben des Bewohners verschlossen war. Was die Täter entwenden konnten, stand zum Zeitpunkt der Tatortbesichtigung durch die Polizei noch nicht abschließend fest.

Ebenfalls zwischen Sonntagnachmittag, 15:00 Uhr und Montag, 16:00 Uhr versuchten Unbekannte, in ein Mehrfamilienhaus in Düren-Birkesdorf zu gelangen. Ein Nachbar bemerkte am Montag die Hebelspuren an der Haustür in der Flemingstraße. Offensichtlich gelang es den Tätern nicht, die Tür zu öffnen, so dass es bei einem Einbruchsversuch blieb.

In beiden Fällen sucht die Polizei nach Zeugen, die zur Klärung der Sachverhalte beitragen können. Ihre Hinweise und Beobachtungen können Sie unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei Düren melden.

