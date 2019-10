Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 16.10.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Nicht an jedem Fahrzeug stimmte die Beleuchtung... - Offenbach

(aa) Polizeibeamte der Verkehrsüberwachung zogen am Dienstagabend einen Autofahrer aus dem Verkehr, der augenscheinlich deutlich betrunken unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Mann aus der Ukraine musste seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben. Zudem zahlte er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro, da er in Deutschland keinen Wohnsitz hat. Die Polizisten führten zwischen 17 und 20 Uhr im Bereich Odenwaldring/Schumannstraße eine Verkehrskontrolle durch, wobei der Fokus auf die korrekte Fahrzeugbeleuchtung sowie auf das dortige Durchfahrtsverbot lag. Zehn Fahrzeuge waren mit defekter Beleuchtung unterwegs und an weiteren 12 Autos müssen die Halter noch andere Mängel beseitigen. 75 Fahrer hatten das Durchfahrtverbot missachtet. Ein Transporter-Fahrer legte den Beamten einen offensichtlich gefälschten polnischen Führerschein vor; die weiteren Ermittlungen ergaben bereits, dass er wohl keine Fahrerlaubnis besitzt. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu. Die Polizeibeamten überprüften 86 Fahrzeuge und 114 Personen und kündigten weitere Beleuchtungskontrollen an. Jetzt beginnt die dunkle Jahreszeit und da ist das "Sehen und Gesehen werden" unerlässlich für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.

2. Mann entblößte sich vor Passanten - Offenbach

(aa) Ein Exhibitionist zeigte sich am Dienstagabend in der Brüder-Grimm-Straße gegenüber Fußgängern. Gegen 19 Uhr stand der 50 bis 60 Jahre alte und etwa 1,80 Meter große Mann auf einer Grünfläche zwischen der Kirche und dem dortigen Spielplatz mit offener Hose und entblößte sich vor einer Frau, die vorbeiging. Als die Zeugin den Täter ansprach, beschimpfte er sie und flüchtete in Richtung Friedrichsring. Der Unbekannte hatte graue Haare und trug ein blau/türkisfarbenes T-Shirt. Außerdem hatte er eine Papiertüte mit grüner Aufschrift bei sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. Trickdiebinnen stahlen einige Schmuckstücke - Obertshausen

(aa) Zwei Trickdiebinnen trieben am Dienstag in Hausen ihr Unwesen: Gegen 13 Uhr ließ ein Rentner aus der Robert-Koch-Straße die beiden etwa 50 Jahre alten Frauen, die ihn beschwatzt hatten, in seine Wohnung hinein. Als die Diebinnen wieder weg waren, fehlte auch der Familienschmuck. Eine Täterin hatte schulterlange dunkle Haare und war mit einem dunklen Rock bekleidet. Die Komplizin hatte blonde kurze Haare, trug eine weiße Bluse und einen dunklen Rock. Die Kripo bittet nun Anwohner im Bereich der Robert-Koch-Straße, die die Frauen ebenfalls gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Streit eskaliert - Obertshausen

(dl) Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstagmorgen eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in der Georg-Kerchensteiner-Straße in Hausen beobachtet haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde gegen 8.20 Uhr ein Gassigeher von einem Unbekannten zuerst verbal provoziert, dann verfolgt und schließlich körperliche angegriffen. Der 44-Jährige aus Obertshausen wurde leicht verletzt mit Platzwunden im Gesicht in ein Krankenhaus gebracht. Beschreiben konnte er den anderen Mann mit 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, dünn, Blue Jeans, schwarzer Steppjacke und dunkelen kurzen Haaren. Zeugen, die Hinweise zur Auseinandersetzung geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

5. Smart-Fahrer bei Unfall leicht verletzt - Langen

(aa) Fehler beim Linksabbiegen ist offensichtlich die Ursache eines Unfalls, bei dem ein Smart-Fahrer am Montagnachmittag leicht verletzt wurde. Gegen 17.15 Uhr war ein 36-jähriger Ford-Fahrer auf der Frankfurter Straße aus Richtung Sprendlingen kommend unterwegs und wollte laut ersten Erkenntnissen nach links in die Karl-Nahrgang abbiegen, um anschließend zu wenden. Dabei übersah der Langener offenbar den in Richtung Sprendlingen fahrenden Smart und es kam zum Zusammenstoß. Der 18-Jährige, ebenfalls in Langen wohnhaft, klagte danach über Schmerzen im Brustbereich und kam daher zur Untersuchung ins Krankenhaus. An beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro.

Main-Kinzig-Kreis

Kein Beitrag

