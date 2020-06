Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Einladung zum Pressegespräch

Moers (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren der Redaktionen,

in einem Pressegespräch stellt der Abteilungsleiter Polizei, Rüdiger Kunst, den neuen Bezirksdienstbeamten für Moers-Meerbeck, Polizeihauptkommissar Jochen Schaten, vor.

Das Gespräch findet am 17.06.2020 um 13.00 Uhr in der Polizeiwache Moers, (Asberger Straße 5) statt.

Dieser Termin ist nur für Medienvertreter vorgesehen.

Bitte melden Sie Ihr Kommen per Email (pressestelle.wesel@polizei.nrw.de) oder per Telefon (0281/107-1050) an.

