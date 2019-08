Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Sprinter stürzt in Gegenverkehr

Mit schweren Verletzungen kam ein 60-Jähriger nach einem Unfall am Montag bei Ulm in ein Krankenhaus.

Ulm (ots)

Gegen 8.15 Uhr war ein Sprinter in der Illerstraße unterwegs. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Donautal. Dabei kam es nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer lenkte gegen. Dabei schleuderte das Fahrzeug und stürzte dann über die Begrenzung in der Mitte der Straße. Auf der Gegenspur blieb des liegen. Der Fahrer befreite sich selbst. Er trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Ein Krankenwagen transportierte den 60-Jährigen in eine Klinik. Der Daimler war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 15.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs war die Straße für kurze Zeit voll gesperrt.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht" fordert nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

