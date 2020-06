Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei nimmt Täter nach Einbruch in Bäckerei fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0639 Polizeibeamte haben einen jungen Mann in der Nacht zu Sonntag (21.6.) nach einem Einbruch in eine Bäckerei in der westlichen Innenstadt festgenommen.

Gegen 2 Uhr morgens meldete sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei. Er konnte mehrere Personen vor einer Bäckerei in der Tremoniastraße beobachten. Zwei davon befanden sich innerhalb des Geschäfts. Kurz darauf verließen die Unbekannten die Bäckerei und flüchteten zusammen mit den anderen Personen.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen der beiden mutmaßlichen Täter, die sich nach Zeugenangaben innerhalb der Bäckerei befanden, im Tremoniapark festnehmen. Es handelt sich um einen 18-Jährigen Dortmunder.

Besondere Haftgründe lagen nicht vor. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Dortmunder wegen des Verdachts des Geschäftseinbruchs.

Die Ermittlungen, auch hinsichtlich möglicher Beute, dauern an.

