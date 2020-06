Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Audi beschädigt

Papenburg (ots)

Am Samstag gegen 22:20 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in Papenburg ein blauer Audi A3 beschädigt. Der Fahrer eines blauen Opel Tigra fuhr, nach Aussage eines Zeugen, gegen den geparkten A3 und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Am A3 wurden am vorderen linken Kotflügel Beschädigungen festgestellt. Dieser Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Die Polizei Papenburg (04961-9260) bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell