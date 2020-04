Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pkw aufgebrochen ++ Neu Wulmstorf - Pedelec aus Garage entwendet ++ Buchholz - Radfahrerin übersehen

Hollenstedt (ots)

Pkw aufgebrochen

Am Mittwoch (01.04.2020), in der Zeit zwischen 13.50 und 23.50 Uhr, haben Unbekannte auf dem Pendlerparkplatz an der Jahnstraße einen VW Golf aufgebrochen. Die Täter schlugen die Fahrertürscheibe ein, wurden dann aber vermutlich von der ausgelösten Alarmanlage abgeschreckt und flüchteten. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Neu Wulmstorf - Pedelec aus Garage entwendet

In der Liliencronstraße haben Diebe in der Zeit zwischen Dienstag, 02 Uhr und Mittwoch, 09.30 Uhr das Tor einer Garage an der dortigen Garagenanlage gewaltsam aufgerissen und daraus ein Pedelec der Marke Flyer, Modell Gotour gestohlen. Das Pedelec hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Wie die Täter das abgeschlossene Fahrzeug abtransportierten, ist unklar.

Buchholz - Radfahrerin übersehen

Auf der Kirchenstraße kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 55-jährige Frau leicht verletzt wurde. Die Radfahrerin war gegen 11.20 Uhr in Richtung Soltauer Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Adolfstraße bog eine, in gleicher Richtung fahrende, 50-jährige Frau mit ihrem Skoda nach rechts ab. Dabei übersah sie die Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die 55-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell