Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Motorradfahrer flüchtet nach Sturz - Polizei bittet um Hinweise

BAB 261 / Buchholzer Dreieck (ots)

Er prallte mit seinem Motorrad in die linke Leitplanke und stürzte. Anschließend flüchtete er und ließ seine Maschine am Unfallort zurück. Dies geschah am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr in der Schleife von der A 261 zur A 1 in Richtung Dibbersen.

Wer das Kraftrad der Marke Honda fuhr, ob sich der Fahrer verletzte und weshalb er die Kontrolle über sein Motorrad verloren hatte, ist bislang unklar. Die Ermittlungen der Autobahnpolizei Winsen dazu dauern an.

Die Beamten stellten das Unfallfahrzeug sicher. Der Schaden wird auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise, die der Ermittlung des noch unbekannten Motorradfahrers dienen, nimmt die Autobahnpolizei in Winsen unter Tel. 04171-796200 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Harburg

Telefon: 0 41 81 / 285 - 0

Fax: 0 41 81 / 285 - 150

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell