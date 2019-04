Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg-Brochterbeck, Diebstahl

Tecklenburg (ots)

Im Kindergarten an der Moorstraße haben sich am Mittwochmorgen (03.04.2019) zwei unbekannte Diebe aufgehalten. Den Schilderungen zufolge betrat der etwa 35 Jahre alte Mann in Begleitung eines etwa 12/13 Jahre alten Jungen gegen 09.00 Uhr das Gebäude. Aus einer im Vorraum hängenden Handtasche entwendeten sie ein schwarzes Portmonee und verließen den Kindergarten dann unmittelbar wieder. Eine Suche nach den Beiden blieb ohne Erfolg. Der Mann hatte einen dunklen Teint, war etwa 170 cm groß, schlank, hatte kurze Haare und trug eine dunkle Hose sowie eine grüne Jacke. Der Junge war etwa 165 cm groß, hatte dunkle Haare, war schlank und trug ein dunkles Oberteil. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515. Neben Bargeld hatten die Beiden auch mehrere verschiedene Karten und Papiere erbeutet.

