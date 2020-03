Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Hochwertiger Anhänger entwendet ++ Unfälle auf winterglatten Straßen im Landkreis

Buchholz (ots)

Hochwertiger Anhänger entwendet

In der Zeit von Samstag, 28.03.2020, um 16:00 bis Montag, 30.03.2020, um 04:00 Uhr entwendeten Unbekannte einen hochwertigen Fahrzeugtransportanhänger vom Gelände des Herstellers in der Brauerstraße. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Diebstahlsicherung gewaltsam entfernten, den zweiachsigen Anhänger mit auffallendem, schwarzen Kofferaufbau an ihr Fahrzeug hängten und mit ihrer Beute davonfuhren. Der Wert des individuellen Anhängers mit dem Kennzeichen WL-PM 1010 beträgt etwa 30.000 Euro.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Harburg in Buchholz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 04181-2850.

Ein Foto des entwendeten Anhängers ist in der digitalen Pressemappe der PI Harburg zum Download eingestellt.

+++

Landkreis Harburg - Unfälle auf winterglatten Straßen

Starker Schneefall am Montagmorgen sorgte in Teilen des Landkreises für glatte Straßen. Weil einzelne Verkehrsteilnehmer ihre Fahrweise nicht den Straßenverhältnissen anpassten, kam es gestern zu mehreren Unfällen, teils mit Leichtverletzten.

Auf der B75 zwischen Trelde und Buchholz geriet ein BMW während eines Überholvorgangs ins Schleudern und kam von der Straße ab. Der 32-jährige Fahrer aus Tostedt wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Beamten der Polizei Buchholz stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der BMW-Fahrer keinen Führerschein besitzt und zudem unter Einfluss von Drogen stand. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Außerdem wird er die Kosten des Unfallschadens, die auf etwa 5.000 Euro geschätzt werden, selbst zahlen müssen.

Auf der Rosengartenstraße zwischen Elstorf-Bachheide und Sieversen rutschte der Audi eines 40-jähriges Mannes aus Neu Wulmstorf in einen Pkw Seat, welcher auf der Straße stand, um eine Unfallstelle abzusichern. Zuvor war an dieser Stelle ein anderes Auto von der glatten Straße abgekommen und im Graben gelandet. Der Schaden, der durch den Auffahrunfall entstand, wird auf etwa 14.000 Euro geschätzt. Alle Beteiligten kamen in diesem Fall mit dem Schrecken davon.

Auf der Kreisstraße zwischen Schierhorn und Wesel verlor ein 30-jähriger Hamburger die Kontrolle über seinen Transporter und kam von der Straße ab. Der Fahrer verletzte sich leicht. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.000 Euro.

Weitere glättebedingte Unfälle mit geringerem Sachschaden ereigneten sich in Buchholz und auf der A 7 bei Garlstorf.

Polizeiinspektion Harburg

