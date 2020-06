Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbruch in Werkstatt

Papenburg (ots)

Vergangene Nacht zwischen 03:20 und 03:40 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Von-Herz-Straße in Papenburg eingebrochen. Sie durchsuchten die dortigen Büroräume, erlangten aber kein Diebesgut. Zuvor, zwischen 02:10 und 02:45 Uhr, gab es einen Einbruch in ein Firmengebäude ebenfalls an der Von-Herz-Straße. Auch hier wurden die Büroräume durchwühlt. Die Täter entwendeten Bargeld. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten gibt, ist bisher unklar. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

