Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer verletzt

Nordhorn (ots)

Gestern, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der Straße Altendorfer Ring/ Ecke Lingener Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde einem 87-Jährigen, der mit seinem Fahrrad den Altendorfer Ring bei der dortigen Ampel überqueren wollte, die Vorfahrt genommen. Der Fahrradfahrer musste abbremsen, kam dadurch zu Fall und verletzte sich dabei leicht am Kopf. Die ca. 75 - 80-jährige Verursacherin fuhr einen dunklen Pkw mit niederländischem Kennzeichen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

