Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Baustellenbaken beschädigt

Papenburg (ots)

Zwischen Freitag, 08:12 Uhr, und Samstag, 09:34 Uhr, kam es auf der Rheiderlandstraße in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße Fahrtrichtung Weener. Als er beabsichtigte auf die B70 in Richtung Meppen aufzufahren, übersah er, die auf der Linksabbiegerspur aufgestellten Baustellenbaken und kollidierte mit diesen. Danach setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Papenburg, Tel. 04961/9260, zu melden.

