Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizeibeamter angegriffen

Lingen (ots)

Gestern um 19:30 Uhr wurde ein Polizeibeamter bei einem Einsatz am Hessenweg in Lingen angegriffen. Die Polizei wurde zur Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung angefordert. Die Sanitäter wurden zuvor von einem alkoholisierten 52-Jährigen angegriffen, um den sie sich kümmern wollten. Beim Eintreffen der Beamten schlief der Mann. Als ein 30-jähriger Polizeibeamter ihn weckte, griff der Mann den Beamten unvermittelt an und brach ihm die Hand. Der 52-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Der Polizeibeamte bleibt bis auf weiteres dienstunfähig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell